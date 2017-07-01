 اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة

اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة
المناطق - الباحة
اختتم ملتقى الفرق التطوعية الثاني والذي اقيم على مدى يوميين متتالين في فندق الفالح بتنظيم لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية برغدان ورعاية حصرية من موسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية حيث احتوى الملتقى على ورش عمل وعرض تجارب ودورات تدريبية وبلغ عدد المستفيدين قرابة 120 شباب 80 شابه
وقد خرجت توصيات الملتقى بضرورة تبني جمعية خيرية للتطوع بمنطقة الباحة تضم كافة الفرق وبجميع التخصصات ومساهمة جميع الفرق في الاعداد للملتقى الثالث في العام القادم واعداد دليل للفرق التطوعية بمنطقة الباحة وزيادة دعم التجار والموسسات المانحة للفرق التطوعية لمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص التطوع
و صرح رئيس لجنة التنمية نايف الخمري عن نجاح الملتقى وتحقيق اهدافه ووجه شكره للراعي وللفرق التطوعي والضيوف على تفاعلهم ومشاركتهم وقال فايق الضرمان المدير التنفيذي للملتقى بأن ما يمييز هذا الملتقى تنوع الفرق والفرق الناشئة ورغبة الجميع في التأهيل والتطوير والانتقال للعمل المؤسسي وتوظيف التقنية في خدمة رسالة الفريق

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