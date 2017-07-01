 رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“بايعها” تمنح الجمهور دور البطولة.. محاربة التطرف وحب الوطن تطغيان على فعاليات مهرجان (كوكتيل) الذي تنظمه هيئة الترفية بيان مشترك للمملكة والإمارات والبحرين ومصر: الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية التعاون يوافق على استمرار فتحي مع الزمالك معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000 رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة “الأحوال المدنية” تحذر من العبث بمعلومات الوثائق أو إجراء أي تعديلات عليها مايكروسوفت تخطط للاستغناء عن “آلاف” الوظائف البرلمان الأوروبي يوصي بتعليق محادثات انضمام تركيا وزير خارجية ألمانيا: قطر توافق على فتح كل ملفاتها أمام الاستخبارات الألمانية

رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة

رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة
المناطق - اليمن

ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة ‏العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المعارك ضد الانقلابين وإحراز تقدم ‏للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المقدشي قوله خلال زيارة تفقدية له اليوم إلى عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن إن قوات الجيش المقاتلة في الجوف، تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو ‏منها باتجاه صعدة معقل الانقلابين الحوثيين، مشيرًا إلى ‏أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>