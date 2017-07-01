 معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“بايعها” تمنح الجمهور دور البطولة.. محاربة التطرف وحب الوطن تطغيان على فعاليات مهرجان (كوكتيل) الذي تنظمه هيئة الترفية بيان مشترك للمملكة والإمارات والبحرين ومصر: الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية التعاون يوافق على استمرار فتحي مع الزمالك معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000 رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة “الأحوال المدنية” تحذر من العبث بمعلومات الوثائق أو إجراء أي تعديلات عليها مايكروسوفت تخطط للاستغناء عن “آلاف” الوظائف البرلمان الأوروبي يوصي بتعليق محادثات انضمام تركيا وزير خارجية ألمانيا: قطر توافق على فتح كل ملفاتها أمام الاستخبارات الألمانية

معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000

معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000
رويترز

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها الأمم المتحدة الخميس أن الهجوم لاستعادة مدينة  الموصل العراقية من تنظيم  داعش ألحق أضرارا بحوالي 5000 مبنى في المدينة القديمة ودمر قرابة 500 مبنى.

وقال قادة إن  القوات العراقية بدعم من الولايات المتحدة دفعت تنظيم داعش للتقهقر إلى جيب من الأرض مساحته 250 مترا مربعا على طول نهر دجلة مما دفع المتطرفين لزيادة الهجمات الانتحارية.

وتشير  الأمم المتحدة إلى أن المعارك التي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر تسببت في تشريد 900 ألف من السكان، نحو نصف عدد سكان المدينة قبل الحرب، وفي مقتل آلاف من المدنيين. وتقول الأمم المتحدة إن الدمار أكبر من المتوقع بكثير ومن المرجح أن يتكلف إصلاحه مليارات الدولارات.

وأظهرت صور التقطت قبل أسبوع من بدء الهجوم يوم 18 يونيو/حزيران أضرارا بنحو 2589 مبنى بينما دُمر 153. وقصف الجيش العراقي والتحالف بقيادة واشنطن المدينة لشهور في ضربات جوية ومدفعية قبل بدء العملية البرية في أكتوبر/تشرين الأول. كما أن هناك احتمالا بأن يكون التنظيم دمر بعض المباني.

ووفقا للصور التي وثقها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فبعد خمسة أيام ومع اشتداد القصف تضرر 1451 مبنى، بينها 43 منزلا مدمرا.

وفي الأيام الـ12 الأولى للقتال داخل المدينة القديمة التي نشر التنظيم فيها عشرات الانتحاريين تضرر 1496 مبنى ودُمر 294. ومن المتوقع أن تكون هناك أضرار أخرى قبل نهاية القتال.

وزرع داعش متفجرات في جامع النوري الكبير وسواه بالأرض قبل أسبوع. وقالت الأمم المتحدة إن المدينة القديمة وحي 17 تموز ومناطق حول مطار الموصل هي الأكثر تضررا في المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>