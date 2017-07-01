 ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية التعاون يوافق على استمرار فتحي مع الزمالك معارك “الموصل القديمة” أدت لتدمير 500 مبنى وتضرر 5000 رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة اختتام ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة وفاتين وإصابتين في حادث مروري مروع بالباحة “الأحوال المدنية” تحذر من العبث بمعلومات الوثائق أو إجراء أي تعديلات عليها مايكروسوفت تخطط للاستغناء عن “آلاف” الوظائف البرلمان الأوروبي يوصي بتعليق محادثات انضمام تركيا وزير خارجية ألمانيا: قطر توافق على فتح كل ملفاتها أمام الاستخبارات الألمانية إنفوغرافيك.. ضربات موجعة للاقتصاد القطري منذ المقاطعة العربية النوم السيئ أكثر الاسباب التي تؤدي إلى ألزهايمر

ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية

ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية
المناطق - الرياض

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ، “ضاحي خلفان” أنه نما إلى علمه أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر “يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية”

و عبر خلفان عن تقديره لموقفه أمير تميم موجها التحية له و لمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب في قطر .

و أضاف خلفان “تحية للشيخ تميم من القلب على موقفه الذي نما الى علمي قبل قليل.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>