ضاحي خلفان : تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان والجماعات الارهابية

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ، “ضاحي خلفان” أنه نما إلى علمه أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر “يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية”

و عبر خلفان عن تقديره لموقفه أمير تميم موجها التحية له و لمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب في قطر .

و أضاف خلفان “تحية للشيخ تميم من القلب على موقفه الذي نما الى علمي قبل قليل.”

تميم يتزعم جبهة الرفض المواجهة للانبطاح لجماعة الاخوان الشريرة والجماعات الارهابية..تحية لتميم ولمن يقف معه من الرجال والنساء والشباب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٦ يوليو، ٢٠١٧