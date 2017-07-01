“بايعها” تمنح الجمهور دور البطولة.. محاربة التطرف وحب الوطن تطغيان على فعاليات مهرجان (كوكتيل) الذي تنظمه هيئة الترفية

انطلقت مساء أمس الأربعاء بجامعة الأمير سلطان فعاليات مهرجان “كوكتيل” الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بدعم من أمانة منطقة الرياض، في ليلة من ليالي الوطن امتزج فيها مكافحة الإرهاب مسرحيا مع التفاعل السريع من الحضور بترديد النشيد الوطني في ختامه.حيث قام الجمهور الحاضر للعرض الرئيسي للمهرجان المتمثل في مسرحية “بايعها” فور انتهائها بترديد النشيد الوطني السعودي مع فريق العمل، لتأتي “عاش الملك للعلم والوطن” متوافقة مع فكرة المسرحية التي تحارب التطرف والإرهاب، وتعزز مفهوم الأمن الوطني، وتعالج ظاهرة الانسياق وراء دعوات العنف والتطرف والتكفير.حضور المسرحية الكبير والذي اكتظت به جنبات مسرح جامعة الأمير سلطان، ظهر جليا حسه الوطني العالي بتفاعلهم المستمر مع اللوحات الفنية والمواقف التي قدمها نجوم العمل بقيادة فايز المالكي وحمد المزيني والنجوم الشباب، وصاغها إخراجيا المخرج خالد الباز، وكتبها المؤلف هيثم السيد، لتخرج في نهاية المطاف وكأن الحضور جزء لا يتجزأ من هذا العمل المسرحي الوطني.وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمهرجان حيث شهد ركن واحة الطفل إقبالا كبيرا من الأطفال والأسر، للاستمتاع بما يقدم في الركن من رسم وتلوين للشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال.كما قدم مجموعة من الشباب الطموح من ذوي الإعاقة الحركية عروضا متنوعة باستخدام الكراسي المتحركة جذبت تفاعل الزوار معها، ومنح المهرجان الفرق الاستعراضية للأطفال الفرصة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام الجمهور، وأتاح كذلك للأسر المنتجة عرض منتجاتهم وبيعها دعما لهم من القائمين على المهرجان.هذا وتم إغلاق بوابات الجامعة بعد امتلاء ساحات الفعاليات ومقاعد مسرحية “بايعها” حسب ما تم الإعلان عنه مسبقا (بأنه سيتم إغلاق البوابات في حال امتلاء المقاعد) لكون الفعالية مجانا وقام المركز الإعلامي بنشر ذلك وتم توزيع التذاكر المجانية للأيام الأخرى لمن لم يستطع الحضورويواصل المهرجان اليوم الجمعة فعالياته ويفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء.