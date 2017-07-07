الفيفا يجمد النشاط الكروي في السودان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إيقاف نشاط كرة القدم في السودان، بسبب تدخل جهات حكومية في الرياضة.

وكان الفيفا، قد أمهل السلطات السودانية، مهلة لإخلاء مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الفيفا.

وقال الفيفا في بيان: “قرر الفيفا إيقاف نشاط كرة القدم السودانية، بعد مناقشة القرار خلال اجتماع 27 يونيو الماضي بناء على المادة رقم 16”.

واحترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية مجموعة معتصم جعفر في إدارة النشاط الكروي في السودان، وهو أما أحدث أزمة مع مجموعة عبد الرحمن سر الختم، الذي يعتبر نفسه فائزا.

وسيطر عبد الرحمن سر الختم لواء متقاعد فى الجيش على مبنى الاتحاد السوداني عن طريق قوات الأمن بحكم قضائي، لتعتبر الفيفا ما حدث تدخلا حكوميا وتوقف النشاط.

وسيكون المريخ والهلال وهلال الأبيض أكبر الخاسرين من القرار، حيث ينافس المريخ والهلال في أبطال إفريقيا، وهلال الأبيض في الكونفدرالية، كما ينافس منتخب السودان في تصفيات إفريقيا والمونديال.