 أسعار “خيالية” لدعاية مشاهير إنستغرام .. سيلينا غوميز تتلقى 550 ألف دولار للصورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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أسعار “خيالية” لدعاية مشاهير إنستغرام .. سيلينا غوميز تتلقى 550 ألف دولار للصورة

أسعار “خيالية” لدعاية مشاهير إنستغرام .. سيلينا غوميز تتلقى 550 ألف دولار للصورة
المناطق - الرياض

لم يعد “إنستغرام” مجرد مساحة لنشر الصور ومشاركة الآخرين بالتفاصيل اليومية، إذ تحول موقع التواصل الاجتماعي لوسيلة مهمة لـ”جمع الثروة”، بعد أن كشف محللون أن الكثير من المشاهير، بينهم نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحصدون ما يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني عن الصورة الواحدة.
وكشف تقرير لمحللين مختصين بمراقبة منشورات إنستغرام، أن رونالدو احتل المركز الثالث على قائمة لأكثر 10 أشخاص حصدا للمال عن كل صورة بنشرونها على إنستغرام، بمبلغ يصل إلى 310 آلاف جنيه عن المنشور الواحد.

وجاءت المغنية الأميركية سيلينا غوميز في المركز الأول، بمبلغ 425 ألف جنيه عن الصورة، بينما حلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في المركز الثاني بمبلغ 387 ألف جنيه، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

كما احتلت بقية فتيات كارداشيان وأخواتهن الأصغر سنا كايلي وكندال جينر، المراكز من الرابع حتى السابع على القائمة (بدءا بكايلي) ، بمبالغ تتراوح بين 310 آلاف جنيه حتى 193 ألف جنيه.

وفي المركز الثامن جاءت عارضة الأزياء كارا ديليفين بمبلغ 116 ألف جنيه، ثم العارضة الفلسطينية الأصل جيجي حديد بمبلغ 93 ألف جنيه.

أما المركز العاشر فكان من نصيب لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس الذي يحصل على مبلغ يصل إلى 93 ألف جنيه عن المنشور الواحد.

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