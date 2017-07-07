 عبد العزيز الخميس: انشغال قطر بنفسها حرر بنغازي وسيحرر عدة مناطق ويكشف العملاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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عبد العزيز الخميس: انشغال قطر بنفسها حرر بنغازي وسيحرر عدة مناطق ويكشف العملاء

عبد العزيز الخميس: انشغال قطر بنفسها حرر بنغازي وسيحرر عدة مناطق ويكشف العملاء
المناطق - الرياض

أكد الكاتب عبد العزيز الخميس، أن  مقاطعة قطر وتسليط الضوء على شبكاتها ومؤامراتها، سيساهم في اكتشاف وانكماش عملياتها وفعالياتها وهروب كثير من عملائها ومنفذي مخططاتها  الإرهابية، وبالتالي تحرر ونجاة عدة مناطق في العالم، من العدوان والفتن الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في تدوينات غرد بها  الكاتب السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع  التدوينات القصيرة ” تويتر ”  اليوم الخميس، أشار خلالها إلى أنه في الوقت الذي انشغلت فيه  قطر بنفسها تحررت  بنغازي،ثاني أكبر المدن الليبية، وستتحرر مواقع كثيرة. .

جاء ذلك في تعقيب من الخميس، على تصريحات خليفة  حفتر ، القائد العسكري في شرقي  ليبيا، صباح اليوم، بأن قواته التي يطلق عليها اسم “الجيش الوطني الليبي” قد سيطرت بالكامل على مدينة بنغازي.

و قال الخميس في مداخلة تلفزيونية إن انخفاض عدد العمليات الإرهابية ناتج عن خوف الجماعات المتطرفة من انقطاع التمويل القطري .

 

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