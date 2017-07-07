شكري يطلع لافروف على اجتماع الدول المقاطعة لقطر

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية، سامح شكري اطلع نظيره الروسي، سيرغي لافروف على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المقاطعة لقطر.

وقال أبو زيد إن شكري أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع لافروف على تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال الاجتماع الذي عقد أمس في القاهرة بموقفهم الرافض للدعم القطري للإرهاب والتطرف وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في هذا الشأن، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري شدد على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهود مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على كل سبل تمويل وإيلاء التنظيمات الإرهابية في إطار الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.

ووفقا للدبلوماسي المصري، فقد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاتصال الهاتفي على التزام بلاده بدعم كل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، واستعدادها الدائم للتعاون من اأجل القضاء على هذه الظاهرة وعلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.

كما تطرق الجانبان الروسي والمصري للأزمة السورية وتطوراتها لاسيما وأن موعد انعقاد جولة المحادثات السورية- السورية في جنيف قد اقترب، وأكدا على التزام بلديهما بدعم مسار جنيف والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المحادثات بين الأطراف السورية.

يشار إلى أن الوزيرين اتفقا في نهاية المكالمة على عقد لقاء قريب في القاهرة أو موسكو من أجل التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.