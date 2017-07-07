 منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمن بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمن بالقطيف

منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمن بالقطيف
المناطق - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإرهابي على دورية أمن في حي المسورة بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.
وعبر معالي الأمين العام يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره الشديد لتكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية في حي المسورة التي تستهدف رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بحفظ الأمن.
وأكد العثيمين وقوف المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من تدابير لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وعلى موقفها ضد الإرهاب والتطرف.
وقدم الأمين العام التعازي لذوي الشهيد، وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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