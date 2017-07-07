طالب سعودي يحصل على جائزة “راسل ويبي” في الأدب الإنجليزي

حصل الطالب سامي الجارالله على جائزة “راسل ويبي” التقديرية من جامعة فليشن في نيوجيرسي بأمريكا،كأفضل طالب خريج عن قسم الأدب الإنجليزي لعام 2017، حيث تم تكريمه من قبل رئيسة الجامعة الدكتورة آن پريسكو، بحضور الكادر الأكاديمي من جميع الأقسام.

وقالت الدكتورة شريدا يودر، المشرفة أكاديميًا عليه، “سامي الجارالله أتى من السعودية متحدثًا العربية، آخذًا على عاتقه تحديات تعلم الأدب الإنجليزي منذ الأنجلوسكسونية، مرورًا بالإنجليزية الوسطى، وانتهاءً بالحديثة وما بعدها”.

وأضافت يودر “القاسم المشترك بين (ويبي) والجارالله أن كلاهما لم يكتفيا بالتلقي بل تساءلا وناقشا وشاركا برؤاهما الأدبية”.

وأعرب الشاعر سامي الجارالله عن سعادته الغامرة بهذا التحصيل العلمي وهذه الجائزة، وقال “تمت استعادة الحلم، وهذه التجربة كانت مبهرة بالدخول إلى عالم أدبي عريق ودراسة رموزه ومفاهيمه ومنعطفاته، وستسمر هذه التجربة بإذن الله سواء كطالب أو كقارئ”.

ويعتبر الجارالله بهذا الفوز أول طالب سعودي يحصل على جائزة (راسل ويبي) ، كما أنه كان الشاعر العربي الوحيد في جامعة فليشن، وقد شارك في ثلاث أمسيات شعرية باللغة الإنجليزية خلال فترة دراسته في الجامعة.