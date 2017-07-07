 استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدة مناطق
المناطق _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية, كذلك على أجزاء من شمال المملكة.
بينما تبقى السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة فترة ما بعد الظهيرة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين خاصةً على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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