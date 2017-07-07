فنان العرب يجدد علاقة العشق بجمال عاصمة السياحة

جدد فنان العرب محمد عبده علاقة العشق والهيام بمدينة أبها عاصمة السياحة العربية، التي طالما تغنى بها، وذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، بحضور محمد مجثل مدير مكتب سمو أمير منطقة عسير والمهندس محمد العمرة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وسعد آل ثابت مدير الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير المتحدث الرسمي باسم الإمارة، ونائب أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مشبب القحطاني وعدد من رؤساء لجان المهرجان.

وتجول فنان العرب في المنتزه الذي يعد من أجمل منتزهات عسير، إذ يقع في تمنية التابعة لمدينة أبها المطل على تهامة ، على ارتفاع حوالي ٣٠٠٠ م من سطح البحر، ويعتبر من الأماكن البكر المميزة والسياحية في المنطقة، حيث توجد فيه غابات العرعر الطبيعية بشكل كثيف، ويتميز بالجو البارد الجميل الممزوج بذرات المطر ، ويزيد توقع هطول الأمطار فيه بين فصلي الربيع والصيف.

وكان محمد عبده قد تغنى بمدينة أبها في عدة روائع، أبرزها “يا عروس الربى الحبيبة أبها”، و”يا سراة أبها تعدي شمال”، وغيرها من الروائع التي ما زالت عالقة في الأذهان.