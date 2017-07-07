 بعد تمديد مهلة “وطن بلا مخالف”حتى نهاية شوال.. جوازات عسير تواصل عملها وتنجز إجراءات أكثر من ١٨ ألف مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد تمديد مهلة “وطن بلا مخالف”حتى نهاية شوال.. جوازات عسير تواصل عملها وتنجز إجراءات أكثر من ١٨ ألف مخالف

بعد تمديد مهلة “وطن بلا مخالف”حتى نهاية شوال.. جوازات عسير تواصل عملها وتنجز إجراءات أكثر من ١٨ ألف مخالف
المناطق _عسير
بعد صدور الموافقة السامية على تمديد المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) لمدة  شهر واحد ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1438هـ لكافة الجنسيات.
أوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد/ سعد بن إبراهيم الخالدي ان العمل متواصل في جميع المواقع المخصصة لاستقبال الوافدين المخالفين في منطقة عسير من خلال إدارات متابعة الوافدين بابها وبيشه وظهران الجنوب ومطار أبها الإقليمي حيث تم تجهيزها بالقوة البشرية والتقنية اللازمة لاستقبال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإنهاء إجراءاتهم وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وجميع الجهات المعنية ذات العلاقة.
كما بين أن جوازات منطقة عسير أنهت إجراءات مغادرة ( 18912) وافد مخالف في منطقة عسير حتى يوم أمس الخميس الموافق  ١٢ / ٩ / ١٤٣٨عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير
ودعا العميد” الخالدي” جميع الوافدين المخالفين المتواجدين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة وكذلك الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم خلال المهلة السابقة ولم يتمكنوا من المغادرة إلى سرعة مراجعة تلك المواقع لإنهاء إجراءات مغادرتهم والمغادرة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم من خلال إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة ( مرحل ) حتى يتمكن من يرغب العودة إلى أراضي المملكة بالطرق النظامية مشيراً إلى أنه للاستفادة من الأمر السامي الكريم يشترط مغادرة الوافد المخالف قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية هذا الشهر ..

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