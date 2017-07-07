تقنية جدة تتوسع بقبول أكثر 1925 متدربا في الفصل الأول من العام القادم

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة جدة عن فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الأول للعام الجديد 1438-1439 هـ اعتبارا من يوم الأحد القادم ، وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن الكلية قد أنهت كافة استعداداتها لبدء القبول الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالكلية اعتبارا من يوم الاحد القادم 15 شوال 1438 هـ وحتى 6 ذو القعدة 1438 هـ بطاقة استيعابية تبلغ 1925 مقعدا تدريبيا منها 840 مقعدا في البرنامج التطبيقي المسائي و 1085 مقعدا تدريبيا في البرنامج الصباحي وذلك لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع التخصصات ، مشيرا الى أهمية هذا التوسع والذي يأتي كنتيجة لتوفر الإمكانات الفنية والبشرية وبناء على الاقبال المتزايد من الشباب على برامج الكلية المختلفة .

وبيّن السريعي بأن شروط القبول هي : أولاً : شروط برنامج البكالوريوس الصباحي :

1- ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمة

2- ان يكون المتقدم لدية احد المؤهلات المطلوبة ( كليات تقنية – دبلوم معاهد الاستراتيجية – دبلوم المعاهد الاهلية – دبلوم كليات التميز )

3- ان يكون حاصلاُ على درجة المطلوبة في احد اختبارات اللغة الانجليزية

1- اختبار Step الدرجة المطلوبة 45 من 100

2- اختبار IELTE الدرجة المطلوبة 3.5 من 9

3- اختبار TOFEL PAPER الدرجة المطلوبة 400 من 677

4- اختبار TOFEL IBT الدرجة المطلوبة 35 من 120

5- اختبار TOFEL CBT الدرجة المطلوبة 100 من 300

4- ان لا يكون مفصول لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل

5- ان لا يكون لدية شهادة سابقة تعادل او تفوق مستوي الشهادة المتقدم عليها

6- ان لا يكون موظفاُ او ان يكون لدية موافقة من جهة التوظيف

7- ان يكون حاصلاً على تقدير جيد فأعلى

8- ان يجتاز اختبار التخصص

ثانيا : شروط برنامج الدبلوم الصباحي

• ان يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية..

• أن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة : الثانوية العامة او ما يعادلها .

• أن لا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عاماً.

• ألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرا حاليا في نفس البرنامج.

• يجب أن لا يكون المتقدم خريجا او مستمرا في البرنامج التدريبي.

• ألا يكون لدى المتقدم شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها.

• أن يكون حاصلا ثانوية عامة مستوردة من نظام نور ( نسبة الثانوي 60% ) واختبار قياس ( القدرات 40% ).

• أن لا يكون موظفا و يمكن قبول الموظفين الموفدين في حال إحضار موافقة من جهة العمل.

وقال السريعي بأن البرنامج التطبيقي المسائي قد أتاح الفرصة للشباب الذين لديهم اعمال في الفترة الصباحية من تحسين مساراتهم الوظيفية وتطوير قدراتهم بالالتحاق واكمال دراستهم حيث ان الكلية توفر لهم الكفاءات المتميزة والمؤهلة من المدربين وفق خطط تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية للتدريب وتتوائم مع متطلبات سوق العمل .

وتابع السريعي بأن الكلية ستقبل فورياً أبناء شهداء الواجب دون شروط في جميع التخصصات التي يرغبون بها مشيرا الى أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس المسائي والصباحي وهي القوى الكهربائية والإنتاج والتبريد والتكييف والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية و التشييد ، اما التخصصات الصباحية والمسائية للدبلوم فهي تخصص الإنتاج والتبريد والتكييف وقوى كهربائية وتقنية معمارية وتقنية مدنية وتقنية المحركات والمركبات والتسويق والمحاسبة والإدارة المكتبية وفنادق و تخصص سفر وسياحة ، وأهاب السريعي بالراغبين في الالتحاق بتقديم طلباتهم عبر بوابة القبول الموحد على الرابط :

‏https://ugate.tvtc.gov.sa/ AFrontGate/

وأوضح السريعي بأن الكلية تعمل وبشكل مستمر إلى بناء شراكات حقيقية مع قطاعات الأعمال لتوفير الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة مؤكدا بأن من تم توظيفهم العام الماضي قد بلغ نسبة ٩٩٪‏ وفق منصة ذكاء الأعمال والتي تعمل وفق معايير دقيقة تحدد من تم توظيفهم فعليا في القطاعات المختلفة وقال أيضا بأن هؤلاء يتم متابعتهم وفق مساراتهم الوظيفية الحالية والمستقبلية ، ورحب السريعي برجال الأعمال وقطاعات الأعمال لزيارة الكلية للتعرف عن كثب على جودة المخرجات والإمكانات المتاحة للتدريب ومن ثم تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات مما يعود بالنفع على أبنائنا المتدربين للقيام بدورهم المستقبلي والفاعل في الارتقاء بتنمية هذا الوطن المعطاء .