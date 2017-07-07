وزير الخارجية الألماني عقب لقاء ميركل وترامب: الأمريكيون يرون العالم ساحة قتال

اعتبر وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، الخميس، أنّ الأمريكيين يفهمون العالم على أنه “ساحة قتال”، مقرا بأن الخلاف لا يزال مستمرا مع واشنطن فيما يتعلق بملفي التجارة والمناخ.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حضوره لقاءً استمر ساعة كاملة، بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هامبورغ شمالي ألمانيا، عشية قمة العشرين.

وقال غابرييل، خلال مشاركته في حفل موسيقي عن قمة العشرين، بعنوان “مهرجان المواطن العالمي”، إنّ الأمريكيين “لديهم – كما أرى- تصوّرا صعبا عن العالم”.

وأضاف أنّ “تصور الأمريكيين هو أنّ التعاون الدولي لا يقوم على أساس قانون متفق عليه، بل على أساس أن العالم ساحة قتال، حيث يبحث المقاتل الأقوى عن حلفاء ليقاتل آخرين”.

وتابع: “نحن نريد قوة القانون، وليس قانون الأقوى، وهذا هو جوهر الصراع بيننا وبين الأمريكيين في الوقت الراهن”.

واستدرك: “يتعين، رغم ذلك، التحدّث مع الأمريكيين ورئيسهم”.

وفي تصريحات صحفية منفصلة، نقلتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية، عقب لقاء ميركل وترامب، قال غابرييل إن “الخلافات الجوهرية لم تتغير بعد اللقاء”، موضحا أنه “لا تزال هناك خلافات واضحة في ملفي التجارة الدولية والتغير المناخي”.

ومضى قائلا “هناك تقارب فيما يتعلق بملفات السياسة الخارجية”.

وقبل وقت قصير من تصريحات غابرييل، قالت الحكومة الألمانية، في بيان، إن ميركل بحثت مع الرئيس الأمريكي أجندة قمة العشرين، وعددا من قضايا السياسة الخارجية، خلال لقائهما في هامبورغ.

وأوضح البيان الذي نقلته صحيفة “فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ” الألمانية، أنّ “ميركل وترامب تبادلا وجهات النظر حول بعض المواضيع المدرجة على أجندة قمة العشرين خلال اللقاء الذي تجاوز ساعة”.

وأضاف أن ميركل وترامب ناقشا أيضا “القضايا الخلافية”، دون أن يوضحها.

ونشب على السطح خلال قمة مجموعة السبع، المنعقدة في مايو/ أيار الماضي، خلافات بين الدولة الأوروبية وترامب، حول قضايا مساعدات اللاجئين وتغير المناخ، وتفاقم الأمر مع إعلان الإدارة الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي، الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

بيان الحكومة الألمانية قال أيضا إن الجانبان “تطرقا إلى القضايا على مستوى السياسة الخارجية مثل كوريا الشمالية والصراع شرقي أوكرانيا”.

وحضر اللقاء من الجانب الألماني غابرييل، ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ريكس تليرسون، ونجلة ترامب ايفانكا، وزوجها غيرد كوشنر.

وفي وقت سابق اليوم، وصل ترامب إلى هامبورغ لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقررة الجمعة والسبت.