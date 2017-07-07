نصف مليار ريال “قطري” وراء قرارات تغيير محافِظي 3 محافظات باليمن

شكلت قرارات تغيير محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى والتي جاءت بشكل مفاجئ تساؤلات عديدة عن سبب تلك التغيرات الغير مرتب لها، بدليل أن اثنين من المحافظين المعينين في شبوة وسقطرى متورطان بمواقف وقضايا جنائية . وكشف مسؤول بالحكومة اليمنية عن فضيحة جديدة للرئاسة والحكومة الشرعية فيما يخص إصدار قرارات تغيير محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى وبشكل مفاجئ، مما أعاد الأوضاع في المحافظات المحررة الجنوبية للتصعيد منذ تداعيات قرار إقالة محافظ عدن السابق وقائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزبيدي. وقال المسؤول اليمني أن قرارات التغيير الأخيرة، كانت عبارة عن صفقة عقدتها أطراف محيطة بالرئيس هادي مع جهات تعمل لصالح قطر، والتي تقتضي دفع قطر مبلغ وقدره ( نصف مليار ريال قطري ) للرئاسة اليمنية، بمقابل إصدار قرارات إقصاء لقيادات جنوبية تحمل مشروع مناهض لجماعة الإخوان المسلمين باليمن. واضاف ان المبلغ وصل عبر مدير مكتب هادي الذي يعد رجل قطر الأول في الرئاسة و المنتمي للإخوان المسلمين، حيث جرت تواصلات مع جهات قطرية على أن يتم دفع المبلغ لحساب جمعيات تابعة لحزب الاصلاح الاخواني ويتم سحبها من قبل الرئيس هادي على ثلاث دفع متتالية. وتسببت قرارات هادي الأخيرة والسابقة بموجة غضب شعبية في الجنوب، ولا تزال مستمرة في ظل تصعيد هو الأول من نوعه، حيث يطالب الجنوبيين دول التحالف العربي بتخليص هادي من الجماعة الإخوانية المحيطة به، والتي ستؤدي به إلى مزيد من تعقيد الاوضاع في المحافظات الجنوبية المحررة . وكانت رفضت قطر منح الرئيس هادي مبلغ ( مليار دولار ) كوديعة طلبها هادي من قطر لرفد البنك المركزي اليمني، إلا بشروط وضعتها قطر أمام هادي وهي تمكين الإخوان المسلمين من عدن والمحافظات المحررة. وفي سياق آخر، كانت اقدمت قطر على منع تشغيل 60 ميجاوات من الكهرباء كانت دعمت بها عدن، وذلك في أسوأ سلوك تستخدمه دولة في العالم، وتوقف دعمها لبلد تدمره الحروب إلا باشتراطات سياسية وتمكين الموالين لها، حيث لم يحدث ذلك إلا مع قطر التي اشترطت تمكين جماعة الاصلاح الاخوانية من عدن .