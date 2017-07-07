 اللجنة الفنية لمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي تواصل استعداداتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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اللجنة الفنية لمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي تواصل استعداداتها

اللجنة الفنية لمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي تواصل استعداداتها
المناطق _ عادل الزهراني
تحتضن قاعة فهد ردة للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف مسابقة عكاظ للإبداع المسرحي في الفترة من ١٩- ٢٥ من شهر شوال الجاري .
من جهة آخرى تواصل اللجنة الفنية لمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي بسوق عكاظ الحادي عشر أعمالها استعدادا للنسخة الأولى من المسابقة، وأشار رئيس اللجنة الفنية للمسابقة الأستاذ سامي الزهراني أن تكوين هذه اللجنة من قبل اللجنة الثقافية المنظمة للمسابقة جاء لتهيئة الأجواء المناسبة في قاعة فهد ردة للارتقاء بالمستوى الفني للعروض المتنافسة على جوائز المسابقة التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين العروض، كما شكر الزهراني جمعية الثقافة والفنون بالطائف على جهودها الداعمة والمبذولة في انجاح المسابقة فنياً وأثنى على أعضاء اللجنة العاملة وشكر جهودهم المضنية في تهيئة قاعة فهد ردة للفنون بكافة وأفضل الأجهزة الضوئية والصوتية لإتاحة الفرصة لكافة المشاركين لتقديم أعمالهم المسرحية بكل يسر وسهولة.
وأضاف الزهراني أن الفرق المسرحية المشاركة سوف تستلم القاعة وهي مجهزة بأحدث التقنيات قبل عرضها المجدول بوقت كافي جداً ليتم عرضها عند الساعة ٩ مساءً من كل يوم، وأكد ان اللجنة الفنية سوف تقدم كافة الإمكانات والدعم الفني لكافة العروض المسرحية المشاركة بمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي لضمان ظهورها بشكل المطلوب ولإظهار الوجه المشرق للمسرح السعودي .

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