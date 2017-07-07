عرس يتحول الى مشاجرة جماعية تسفر عن 6 إصابات منها حالتين حرجة ومتوسطة بمحافظة بيش

تحول خلاف بين أسرة عريس وعروس الى مشاجرة جماعية عنيفة وقعت بإحدى قرى بيش ونتج عنها ستة إصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الجمعة بلاغا عند الساعة 2:32 يفيد بوجود مشاجرة ويوجد إصابات متعددة نتيجة هذه المشاجرة في احدى القرى التابعة لمحافظة بيش.

وعلى الفور تم تمرير البلاغ لمركز إسعاف بيش ومركز إسعاف صبيا باعتبارهم الأقرب إلى موقع الحدث وتم تدعيمهم ب (٥) فرق إسعافية أخرى تحت إشراف القائد الميداني احمد صديق عريشي وعند وصول أول فرقة إسعافية اتضح ان في الموقع 6 حالات

حالتين اصابتهما مابين حرجه الى متوسطة وحالتين اصابتهما عبارة عن سحجات ووضعها مستقر وحالتين نقلت عن طريق ذويهم إلى المستشفى تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج ، علما ان سبب الشجار هو خلاف مابين أهل العريس والعروس وعلى أثره تطورت الأحداث إلى المشاجرة الجماعية .. وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة .