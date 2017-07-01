 الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجدد وتهدد: أمن منطقتنا فوق كل اعتبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجدد وتهدد: أمن منطقتنا فوق كل اعتبار

الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجدد وتهدد: أمن منطقتنا فوق كل اعتبار
المناطق _ الرياض

إيمانًا من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة والإمارات والبحرين ومصر، بحق الشعوب في تحديد مصيرها، والتأكيد على أن مساوئ الحكومات لا يجب أن تلتصق بالشعوب، لم تهمل الدول في بيانهم الأخير، الذي جاء ردًا على رفض الدوحة للمطالب الـ 13، الشعب القطري، والتأكيد على كونه جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية.

وحرص بيان الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، على التأكيد على هذه النقطة، وهو ما يؤكد تقدير الدول للشعب القطري، واعتباره غير مسؤول عن تجاوزات حكومته، ودعمها للإرهاب، إذ أوضحت أنَّ “الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية، لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي، والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها”.

وأكّد البيان، الذي صدر مساء الخميس، أنَّ “الحكومة القطرية، تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليميًا ودوليًا ككيانات إرهابية”.

كما شكرت الدول الأربع أمير الكويت على مساعيه وجهوده المبذولة لحل الأزمة مع نظام الدوحة

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