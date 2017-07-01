وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى

وصلت أول حاملة طائرات صينية إلى مياه هونج كونج اليوم الجمعة، في أحدث استعراض لقوة بكين العسكرية المتزايدة بينما تشهد المنطقة توترًا.

ورافقت حاملة الطائرات لياونينغ في زيارتها عدة سفن حربية من مجموعتها القتالية. وظهرت المقاتلات وطائرات الهليكوبتر على سطحها بوضوح بالإضافة إلى أفراد الطاقم وعددهم بالمئات.