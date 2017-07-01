 وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى

وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى
المناطق _واس

وصلت أول حاملة طائرات صينية إلى مياه هونج كونج اليوم الجمعة، في أحدث استعراض لقوة بكين العسكرية المتزايدة بينما تشهد المنطقة توترًا.
ورافقت حاملة الطائرات لياونينغ في زيارتها عدة سفن حربية من مجموعتها القتالية. وظهرت المقاتلات وطائرات الهليكوبتر على سطحها بوضوح بالإضافة إلى أفراد الطاقم وعددهم بالمئات.

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