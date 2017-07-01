 الجمارك :يستفيد المسافر من شرط الإعفاء الجمركي بحالة واحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الجمارك :يستفيد المسافر من شرط الإعفاء الجمركي بحالة واحدة

الجمارك :يستفيد المسافر من شرط الإعفاء الجمركي بحالة واحدة
المناطق _الرياض

قال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن الجمارك ستسمح للمسافرين القادمين من خارج المملكة بإدخال هداياهم بحد أعلى يبلغ 3 آلاف ريال و400 سيجارة – 20 علبة – للشخص الواحد، لن تفرض عليها رسوما جمركية.
وأوضح أنه يجب على المسافر لكي يستفيد من شرط الإعفاء بأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألاّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
ولفت أن المرور على الدائرة الجمركية لنحو 4 مرات في الشهر الواحد يدخل الشخص تحت دائرة المحاسبة والتفتيش.
أما الذهب والمجوهرات، فأشار العيسى إلى أنها يجب أن ترسم ويجب الإفصاح عنها إذا تجاوزت قيمتها الـ60 ألف ريال.
وأشار إلى أنه يتم رصد كافة حالات التحايل من الراغبين في إدخال كميات تجارية على أنها هدايا ومستلزمات شخصية، ويتم أخذ تعهد على المخالفين بعدم تكرار مخالفاتهم مع فرض الرسوم الجمركية على السلع التي بحوزتهم إذا كانت بكميات تجارية أو يقوم بجلبها بشكل متكرر.

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