للجنسين .. وظائف إدارية وهندسيّة شاغرة بشركة طيران أديل

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 10 وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مدير أول التوظيف – (للجنسين): درجة البكالوريوس في (الهندسة الصناعية / إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

مدير منحدر العمليات ومراقبة الجودة – (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

مهندس مركز تحكم صيانة الطائرات – (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

مراسل الرحلات – (عدد 4 وظائف / للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

مسؤول التسويق – (للجنسين): درجة البكالوريوس في (التسويق، والاتصالات)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرة سابقة.

أخصائي مشرف – (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرة سابقة.

أخصائي التوظيف – (للجنسين): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 تموز/يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 6 تشرين الاول/أكتوبر 2017م.

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