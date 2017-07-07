“الحازمي” للخطباء: افضحوا “الإخوان”

شدد مدير عام الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان أحمد بن عيسى الحازمي على الدعاة والخطباء ورجال الدين بضرورة فضح «الإخوان» والاستبسال في الدفاع عن الوطن.

وقال الحازمي عبر حسابه الشخصي بـتويتر إن حكام المملكة العربية السعودية هم مَن رفعوا راية الدعوة وهم حماة التوحيد «وبلدنا الآن يتعرض لهجمة شرسة من أعداء التوحيد أولئك المتربصين من جماعة الإخوان المفلسين مصاصي الدماء».

وأوصى الدعاة وخطباء المساجد أن يدافعوا عن بلدهم دولة الإسلام وأرض التوحيد وأن يفضحوا الإخوان، معتبرا التنظيم الإرهابي مصدر الإرهاب وعباءة التنظيمات الإرهابية وأم الفِرَق الضالة.