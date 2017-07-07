دعم قطر.. يورط تركيا داخليا ويثير تساؤلات شعبها عن مغزى هذا الدعم

أضافت أزمة قطر بعدًا جديدًا وتساؤلات شعبية تركية حول مغزى هذا الدعم، ولماذا فقدت تركيا الدبلوماسية التي تتطلب دقًة من أجل إدارتها، ولماذا اختيار دعم قطر وتعريض العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي للخطر .

هذه التساؤلات بدأها السفير التركي المتقاعد “علي تويجان” في مقالة نشرها على مدونته: “إن أساس وضع قاعدة عسكرية تركية في قطر لم يتم شرحه بشكل صحيح للجمهور” وتساءل: “إذا كان هذا الأمر يتعلق بمجرد مسألة توفير التدريب العسكري لبلد صديق، فلماذا نحتاج إلى قاعدة هناك؟ كما أنه إذا كانت الدولتان تواجهان تهديدات مشتركةً فما تلك التهديدات؟”.

وفي إشارة للأزمة الأكثر إلحاحًا بالنسبة لتركيا أشار تويجان إلى أن “أصحاب المصلحة في سوريا كانوا يستعدون للهزيمة الوشيكة لتنظيم داعش، ويتنافسون على مواقع القوة”، مضيفًا: “في هذا المنعطف الخاص لا يمكن أن تكون قطر الصديق الوحيد لأنقرة.. لا يمكنها الاستمرار في معارك متزايدة”.

وقال الجنرال التركي المتقاعد “أرماغان كولوغلو” لصحيفة “المونيتور: “إن إرسال قوات قتالية لدولة قطر في الوقت الحالي يرسل إشارًة خاطئًة إلى العالم”، مضيفًا: “على سبيل المثال، هل يعني ذلك أن تركيا ستتخلّى عن دول الخليج الأخرى من أجل قطر؟”.

وقال كولوغلو إن “موقف أنقرة في الأزمة القطرية قد أدى إلى برود في العلاقة من جانب السعودية ودول الخليج الأخرى تجاه تركيا”.

وتابع: “هذا قد يجعل من غير المحتمل أن تحصل تركيا على دعم متحمس من هذه الدول إذا قامت بإطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا”.

وما يثير الكثير من التساؤلات أيضا أن الاتفاق الذي يمنح تركيا إقامة قاعدة عسكرية على أرض قطر قد سبق بالفعل الأزمة الحالية، ولكن لماذا تم تصديقه من جانب البرلمان التركي في هذا الوقت الحساس رغم انه سبق أن قام بتعليقه لأسباب فنية.

كما أن مزاعم أنقرة بعدم وجود صلة بين تواجد القوات التركية في قطر والنزاع الذي تشهده البلاد مع جيرانها، وهو موقف لا يبدو مقنعًا لكثير من المتابعين.

ومن هنا يمكن القول بينما تشعر الدوحة بالسعادة بشأن الدعم القوي، فإن الكثيرين في تركيا لا زالوا يتساءلون عن دوافع الحكومة التركية في إرسال قوات إلى قطر في مثل هذه اللحظة الحساسة.