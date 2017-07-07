 القبض على مواطن قتل آخر وألقى بجثته في أحد شوارع شمال الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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القبض على مواطن قتل آخر وألقى بجثته في أحد شوارع شمال الرياض

القبض على مواطن قتل آخر وألقى بجثته في أحد شوارع شمال الرياض
المناطق-الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه ورد بلاغ من أحد المواطنين عن مشاهدته لجثه ملقاة في شارع جانبي شمال العاصمة الرياض، وعلى الفور جرى انتقال المختصين لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي وإيداع الجثمان المستشفى لإجراء الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.

و لأهمية البلاغ فقد عملت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحديد هوية المجني عليه و وفقا لما تم اتخاذه من إجراءات شملت كل من له علاقة به ، أسفرت الجهود المتواصلة من تحديد دائرة الاشتباه و حصرها في شخص “سعودي 24 عام” أشارت الدلائل الأولية إلى وقوفه خلف الحادثة، و بضبطه و سماع أقواله الأولية أقر بقيامه بضرب المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه أثناء تواجدهما سويا بمنزله اثر خلاف وقع بينهما.

وتم إيقافه و إشعار النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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