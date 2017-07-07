 عقوباتها مشددة وأضرارها جسيمة .. شرطة القصيم تحذر من اطلاق النار بالأعراس ومن مسيرات الزفاف بالطرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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عقوباتها مشددة وأضرارها جسيمة .. شرطة القصيم تحذر من اطلاق النار بالأعراس ومن مسيرات الزفاف بالطرق

عقوباتها مشددة وأضرارها جسيمة .. شرطة القصيم تحذر من اطلاق النار بالأعراس ومن مسيرات الزفاف بالطرق
المناطق / بريدة

حذر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني من ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة ، أو غلق الطرق وعمل مسيراتٍ للمركبات من شأنها عرقلة حركة السير وانتهاك حريات الآخرين وتعريض حياتهم للخطر ..

مؤكداً في الوقت ذاته بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفظه الله قد صدرت للجهات المعنية برصد ومتابعة أي مخالفاتٍ قد تبدر بهذا الشأن وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وفقاً للأنظمةِ والتعليمات ، حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات ..

مشيراً الى أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات يعدُ جريمةً يعاقَب عليها – بموجب نظام الأسلحة والذخائر – بالسجن أو الغرامة المالية أو كلتيهما معاً ..
فيما يعرض نفسه من يقوم بغلق الطرق أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والإستعراض لتطبيق العقوبة المترتبة على ارتكاب مخالفة التفحيط والتي تشمل حجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً للمرة الأولى وغرامةٌ مالية مقدارها عشرون ألف ريال والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه ..

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