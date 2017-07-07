مغردون انقلاب في قطر..ووزير دفاع قطر يتحدث عن محاولة انقلاب

ارتفعت وتيرة الشائعات حول قطر وقيادتها وجيشها، وسط تضارب الأنباء بشأن صحة تلك الأنباء والشائعات، والتي كان أبرزها الحديث بشكل واسع عن استياء بين صفوف القوات القطرية، إضافة لمحاولة انقلاب فاشلة.

وعلى هاشتاق “#محاولة_اغتيال_حمد_بن_خليفة” على التدوين “تويتر” تحدث الكثير من المغردين عن أن الدوحة “شهدت محاولة انقلاب لم تتكلل بالنجاح” دون وجود تأكيد لوقوعها وتفاصيلها ومن يقف خلفها بالضبط.

وجاءت تلك الأنباء عن محاولة الانقلاب بالتزامن مع إصابة غامضة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة الذي ظهر ممدداً على سرير بأحد المستشفيات، وبجانبه شابان يبدو أنهما من الأسرة الحاكمة، التي قالت إن “الإصابة في السابق، واستدعت تدخلاً جراحيًا” دون ذكر سبب ومكان الإصابة.

وبالرغم من كون تلك الأنباء غير رسمية إلى حد كبير، ولا يمكن التأكد من صحتها من مصدر مستقل، إلا أن وزير الدفاع القطري خالد العطية قد أكد قبل أيام عن “وجود محاولات انقلاب في قطر مشيرا بأن النظام القطري قادر على التصدي له”.

هذا وتعكس تلك الشائعات، حالتي الترقب والتوتر في هذا البلد الخليجي الذي يستعد لمواجهة عقوبات جديدة، بعد رفضه تنفيذ المطالب الخليجية والعربية.