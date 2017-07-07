 مغردون انقلاب في قطر..ووزير دفاع قطر يتحدث عن محاولة انقلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“البيئة”: نسبة الفاقد من المياه بالمملكة تتجاوز 25%.. وخطة لتقليل الفاقد إلى 15% وتوفير ملياري ريال الجيش المصري يعلن تفاصيل هجوم رفح مصر تمنع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالفيديو.. موجة غضب ضد أب مدمن يعنف ابنته و”العمل” تسعى لتوقيف المتورط من يحضر ومن يغيب عن قمة العشرين؟ حركة النضال العربي تحذر من تفاقم أزمة المناخ في الأحواز بسبب ممارسات نظام الاحتلال الشرطة الألمانية تطلب تعزيزات لمواجهة المحتجين على قمة العشرين مغردون انقلاب في قطر..ووزير دفاع قطر يتحدث عن محاولة انقلاب طلبات الالتحاق بجامعة جازان تقارب 18 ألف بنهاية الأسبوع الأول صحة تبوك تنظم حملة للتبرع بالدم اليوم الجمعة بالتخصصي القبض على مواطن قتل آخر وألقى بجثته في أحد شوارع شمال الرياض عقوباتها مشددة وأضرارها جسيمة .. شرطة القصيم تحذر من اطلاق النار بالأعراس ومن مسيرات الزفاف بالطرق

مغردون انقلاب في قطر..ووزير دفاع قطر يتحدث عن محاولة انقلاب

مغردون انقلاب في قطر..ووزير دفاع قطر يتحدث عن محاولة انقلاب
المناطق - الرياض

ارتفعت وتيرة الشائعات حول قطر وقيادتها وجيشها، وسط تضارب الأنباء بشأن صحة تلك الأنباء والشائعات، والتي كان أبرزها الحديث بشكل واسع عن استياء بين صفوف القوات القطرية، إضافة لمحاولة انقلاب فاشلة.
وعلى هاشتاق “#محاولة_اغتيال_حمد_بن_خليفة” على التدوين “تويتر” تحدث الكثير من المغردين عن أن الدوحة “شهدت محاولة انقلاب لم تتكلل بالنجاح” دون وجود تأكيد لوقوعها وتفاصيلها ومن يقف خلفها بالضبط.
وجاءت تلك الأنباء عن محاولة الانقلاب بالتزامن مع إصابة غامضة لأمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة الذي ظهر ممدداً على سرير بأحد المستشفيات، وبجانبه شابان يبدو أنهما من الأسرة الحاكمة، التي قالت إن “الإصابة في السابق، واستدعت تدخلاً جراحيًا” دون ذكر سبب ومكان الإصابة.
وبالرغم من كون تلك الأنباء غير رسمية إلى حد كبير، ولا يمكن التأكد من صحتها من مصدر مستقل، إلا أن وزير الدفاع القطري خالد العطية قد أكد قبل أيام عن “وجود محاولات انقلاب في قطر مشيرا بأن النظام القطري قادر على  التصدي له”.
هذا وتعكس تلك الشائعات، حالتي الترقب والتوتر في هذا البلد الخليجي الذي يستعد لمواجهة عقوبات جديدة، بعد رفضه تنفيذ المطالب الخليجية والعربية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>