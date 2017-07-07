 الشرطة الألمانية تطلب تعزيزات لمواجهة المحتجين على قمة العشرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الشرطة الألمانية تطلب تعزيزات لمواجهة المحتجين على قمة العشرين

الشرطة الألمانية تطلب تعزيزات لمواجهة المحتجين على قمة العشرين
المناطق - وكالات

طلبت الشرطة الألمانية، الجمعة، إمدادها بتعزيزات حتى تتمكن من مواجهة محتجين ضد مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.
وأعلنت السلطات الألمانية، الخميس، أن 76 شرطيا على الأقل أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع متظاهرين معارضين للقمة، وذلك إثر اندلاع أعمال عنف مباشرة بعد خروج تظاهرة تحمل شعار “مرحبا في الجحيم”.
ونقلت فرانس برس عن متحدث باسم شرطة هامبورغ: “الشرطة ما زالت تتعرض لهجوم”، مضيفا ان معظم عناصر الشرطة جراحهم طفيفة.

وجاءت الاشتباكات قبل قمة لأكبر القوى الاقتصادية في العالم والتي بدأت صباح الجمعة في ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

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