بالفيديو.. موجة غضب ضد أب مدمن يعنف ابنته و”العمل” تسعى لتوقيف المتورط

أثارت مقاطع فيديو وصور تم تداولها، اليوم الجمعة، في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، موجة غضب عارمة ضد رجل ظهر وهو يعنف فتاة صغيرة جسديًا ولفظيًا في بلد يشهد تزايدًا ملحوظًا لحوادث العنف الأسري ضد الأطفال والنساء.

ويظهر في مقاطع الفيديو رجل يرتدي زيًا سعوديًا منزليًا ويتحدث إحدى لهجات سكان المملكة، بينما يقوم بضرب فتاة صغيرة لا تتجاوز الثمان سنوات من عمرها، كما يقوم بشتمها بألفاظ كثيرة.

ويقول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن إحدى السعوديات هي من صورت بكاميرا هاتفها النقال زوجها وهو يعنف ابنتهما في مرات عديدة لتوثيقها والإبلاغ عن زوجها، الذي يتعاطى المخدرات على حد وصفهم.

ووجدت مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها بشكل كبير، تفاعلًا لافتًا على موقع “تويتر” الذي تحول فيه هاشتاغ “#اب_مدمن_يعنف_ابنته” لساحة غضب جمعت عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الذين طالبوا بالقبض على الأب ومحاسبته.

الله يشل يدك يا مريض

#اب_مدمن_يعنف_ابنته pic.twitter.com/RUj2mNi9bc — Alsuwidi (@alsuwidi4) ٧ يوليو، ٢٠١٧

وتلقى حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع “تويتر” وهو المسؤول عن مثل هذه الحوادث، عددًا كبيرًا من البلاغات ضد الرجل، يطالب أصحابها بتحديد هويته والقبض عليه ومعاقبته.

وبالفعل، تدخلت وزارة العمل على خط القضية، وقال متحدثها الرسمي، خالد أبا الخيل “‏تعمل وحدات وفرق الحماية الاجتماعية بالوزارة على الوصول إلى الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يعنف طفلة، وذلك لإحالته للجهة المختصة، وحماية الطفلة”.

وتجد مثل هذه الحوادث متابعة من قبل الوزارة التي تسارع إلى تحديد هوية المبلغ عنه والقبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة، سواء للتحقيق أو للمحاكمة.