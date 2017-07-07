مصر تمنع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، 7 يوليو/تموز، عن مهاب مميش قوله “إن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر”.

وأضاف، أن آية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.

وأضاف أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة أو سفن تقوم بالتراكي داخل الموانئ المصرية، ولكن ما يمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.