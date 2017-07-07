مصر تمنع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصا على الأمن القومي المصري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، 7 يوليو/تموز، عن مهاب مميش قوله “إن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر”.
وأضاف، أن آية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس.
وأضاف أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة أو سفن تقوم بالتراكي داخل الموانئ المصرية، ولكن ما يمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.
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