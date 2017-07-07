 الجيش المصري يعلن تفاصيل هجوم رفح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش المصري يعلن تفاصيل هجوم رفح

الجيش المصري يعلن تفاصيل هجوم رفح
المناطق - الرياض

أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 26 عسكريا وأكثر من 40 إرهابيا، في الهجوم المسلح الذي وقع صباح الجمعة في مدينة رفح التابعة لمحافظة شمال سيناء.
وقال بيان للمتحدث العسكري المصري إن القوات بشمال سيناء “نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح”.

وأضاف البيان: “أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 فرد تكفيري وتدمير 6 عربات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 من القوات المسلحة”.

وتابع البيان: “جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية”.

وكانت مصادر “سكاي نيوز عربية” أكدت مقتل 10 عسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتية الصاعقة 103، فضلا عن عدد من المسلحين.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لتنظيم “داعش”.

ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قبل 4 سنوات، تزايدت وتيرة الهجمات على قوات الأمن في سيناء وامتدت إلى مناطق أخرى في مصر.

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