 “البيئة”: نسبة الفاقد من المياه بالمملكة تتجاوز 25%.. وخطة لتقليل الفاقد إلى 15% وتوفير ملياري ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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“البيئة”: نسبة الفاقد من المياه بالمملكة تتجاوز 25%.. وخطة لتقليل الفاقد إلى 15% وتوفير ملياري ريال

“البيئة”: نسبة الفاقد من المياه بالمملكة تتجاوز 25%.. وخطة لتقليل الفاقد إلى 15% وتوفير ملياري ريال
المناطق - الرياض

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن نسبة الفاقد من المياه يتجاوز 25% على مستوى المملكة، في حين تبلغ كمية المياه المنتجة سنويا حوالي 4 مليارات متر مكعب سنويا.

وأضافت أن المملكـة تعد مـن الـدول التـي تعانـي نـدرة الميـاه، لـذا كان مـن الجديـر المحافظـة علـى الميـاه مـن الهـدر، وترشـيد الاسـتخدام .

وكشفت عن طـرح وعـرض مبـادرة خفـض الفاقـد مـن شـبكات الميـاه بوضـع خطـة خمسـية لإنشـاء وحـدات مراقبـة للميـاه المفقـودة باسـتخدام أجهـزة التحكـم وكشـف التسـربات، وذلـك بهـدف تقليـل الفاقـد مـن 25% إلى 15% خلال خمـس سـنوات أي بتوفيـر ما يعادل 40% مـن الميـاه المهـدرة والتـي تقـدر بـ400 مليـون م3 سـنويا وتوفيـر مبالـغ إنتاجهـا بمـا يزيـد عـلى مليـاري ريـال سـنويا.

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