الكويت.. السيطرة على تسرب نفطي بخط أنابيب في حقل “الرتقة”

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم شركة نفط الكويت أن تسربا نفطيا وقع في خط أنابيب لنقل الخام في حقل الرتقة بالشمال قد تمت السيطرة عليه.

وقالت المتحدثة بدرية عبد الرحيم في بيان “فرق الشركة المختصة وطبقا لمعايير السلامة تمكنت من السيطرة الكاملة على التسرب خلال ساعتين”.

وأكدت الشركة على أنه لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب من غاز H2S في موقع الحادث، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، أو تأثير على عمليات الشركة، مشيرة إلى أن الشركة ستفتح تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة.