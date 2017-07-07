 تواصل الاستعدادات لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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تواصل الاستعدادات لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ

تواصل الاستعدادات لتجهيز مواقع وخدمات سوق عكاظ

تتواصل حالياً في موقع سوق عكاظ بالطائف الاستعدادات المكثفة والتجهيزات الأخيرة لمواقع وخدمات ومباني السوق، استعداداً لإطلاق الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي ستفتتح الأربعاء القادم بإذن الله، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وتشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
ويلحظ الزائر للموقع اكتمال التجهيزات من خلال الفرق البشرية والمعدات المتنوعة لبناء وتهيئة مواقع السوق المختلفة، التي تتكون من المسرح، وجادة عكاظ، وجادة الثقافة، ومواقع العروض والفعاليات، والخدمات المساندة وغيرها .
وتحظى الهيئة بدعم من الدوائر الحكومية في الطائف وفي مقدمتها المحافظة والأمانة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة الصحة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات وغيرها من الجهات، التي تولت تجهيز خدمات السوق وبنيته التحتية .
ويحوي السوق أكثر من 30 موقعاً للعروض والفعاليات تتنوع في تجهيزاتها ما بين الخيام والمباني الحجرية والخشبية التي تتلاءم مع طبيعة السوق، إضافة إلى المبنى الرئيس (مسرح الأمير خالد الفيصل) والمدرج المفتوح للفنون الشعبية، ومتاجر المزادات والهدايا التاريخية .
كما يحتوي السوق على خيام ومتاجر للحرفيين، ومطاعم، ومركزاً اعلامياً، وميدان صغير للفروسية .
وحرصت اللجنة المنظمة على تزيين موقع السوق بالأعلام، واللوحات الجلدية للمعلقات، والإنارة المناسبة مع طابع السوق .

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