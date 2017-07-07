تعليم تبوك يستعد لإطلاق نادي فطن الصيفي في حقل

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تحضيراتها لانطلاقة نادي فطن النوعي (بنين- بنات) تحت شعار “صيف الوطن لجيل فطن” وذلك في محافظة حقل لاستقبال الطلاب والطالبات وأسرهم بعد غد الأحد.

ورأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف المشرف العام على برنامج نادي فطن النوعي الصيفي إبراهيم بن حسين العُمري مساء أمس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية والفريق الفني لنادي فطن النوعي الصيفي وذلك لتفعيل مبادرة برنامج نادي فطن وهي المبادرة التي تننفذها وزارة التعليم في ثمان مناطق تعليمية بالمملكة بحضور مساعدة مدير عام التعليم لشؤون البنات رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان عبرالشبكة المغلقة ومدير مكتب التعليم بمحافظة حقل أحمد الريس وأعضاء اللجنة الإشرافية وخبراء وميسري فطن والفريق الفني لنادي فطن النوعي الصيفي بمقر مكتب التعليم بمحافظة حقل.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تنفيذ مبادرة نادي فطن الصيفي في مدرسة الوليد بن عبادة المتوسطة (بنين) ومدرسة الثانوية الثانية (بنات) بمحافظة حقل بمنطقة تبوك اعتبارا من الأحد ١٠/١٥ حتى ١١/٢٥ بمعدل خمس ساعات يوميا في الفترة المسائية ولمدة خمسة أيام في الأسبوع.

وأعرب مدير التعليم خلال كلمته في مستهل الاجتماع عن اعتزازه وأسرة التعليم لاختيار منطقة تبوك كإحدى المناطق التي يتم فيها تنفيذ هذه المبادرة النوعية مشيرا الى أن المبادرة تتضمن برامج ونشاطات في مجال تنمية مهارات الطلاب والطالبات التطبيقية الشخصية والاجتماعية بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الايجابية كشخصيات مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة قادرة على صد المهددات الخارجية والداخلية والتي تزيد من مستوى وعيهم الفكري وانضباطهم السلوكي وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم وتغذي الولاء لولاة الأمر -حفظهم الله-.

مشيرا إلى أن نادي فطن النوعي الصيفي بمحافظة حقل يستهدف الطلاب والطالبات من سن ٦-١٨ سنة وأسرهم خارج محددات اليوم والعام الدراسي ومشاركتهم في الفعاليات التي تواكب ميولهم واستعداداتهم للإسهام في رعايتهم أثناء إجازة نهاية العام الدراسي ووقايتهم من المخاطر الفكرية والسلوكية.

من جهتها أشارت مساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات رئيسة اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان إلى أن الاجتماع تناول التعريف بمبادرة نادي فطن النوعي الصيفي وتوضيح المهام الرئيسية للجان والفريق الفني والخطة الإعلامية والإعلانية والإطار الزمني للتنفيذ كما تم مناقشة الميزانية التشغيلية للنادي والبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها والتأكيد على أهمية اكتمال التجهيزات الإدارية والفنية لضمان الانطلاقة الناجحة لفعاليات النادي على أن يبدأ التسجيل في النادي اعتبارا من الأحد ١٠/١٥ حتى ١٠/١٩

وحضر الاجتماع المنسق العام لبرنامج فطن للبنين بمنطقة تبوك حامد البلوي وخبيرة فطن للبنات بالمنطقة وداد البلوي.