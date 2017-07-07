 ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر تميم ووضعه قيد الإقامة الجبرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر تميم ووضعه قيد الإقامة الجبرية

ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر تميم ووضعه قيد الإقامة الجبرية
المناطق - الرياض

قال ضاحي خلفان، قائد شرطة دبى السابق، إن أمرا قد صدر من حمد بن خليفة، والد تميم بن حمد، أمير قطر، بقطع الاتصالات عن قصر الحكم، إلى جانب وضع سيارة تشويش بجانب القصر.
وأضاف خلفان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، أن الحكومة القطرية تواجه مشكلات لا حصر لها بعد ثبوت دعمها وتمويلها للإرهاب.
وأوضح قائد شرطة دبي السابق: “كله من حمد بن جاسم، ويفترض عربياً أن يدرج على قائمة الراعي الأول للإرهاب.

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