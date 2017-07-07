التحالف يعترض صاروخا باليستيا فوق مأرب

قامت قوات الدفاع الجوي الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، الجمعة، باعتراض صاروخ بالستي فوق مأرب في اليمن.

وتمت عملية الاعتراض علي بعد عدة كيلومترات غربي المدينة.

ويحاول مسلحو الحوثي وصالح بشكل مستمر استهداف مأرب بالصواريخ البالستية إضافة إلي محاولاتهم المتكررة استهداف الأراضي السعودية.

وتقاتل منظومة الدفاع الجوي الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن التي تمكنت من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقها الانقلابيون الحوثيون منذ بدء الحرب في اليمن، من بينها صواريخ كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.