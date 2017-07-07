مصر.. ارتفاع عدد ضحايا الجيش بهجوم رفح إلى 23 قتيلا

ارتفع عدد القتلى من الجيش المصري إلى 23، على خلفية الهجوم الذي شنه مسلحون على حاجز عسكري في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، صباح الجمعة.

وقال مصدر أمني إن عدد المصابين من العسكريين جراء الهجوم بلغ 33.

وفي أعقاب الحادث قال المتحدث العسكري المصري في بيان إن عدد القتلى والمصابين في الجيش هو 26، فيما أفادت مصادر أمنية أن 10 عسكريين قتلوا بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتية الصاعقة 103.

وقال المتحدث إن قوات الجيش قتلت أكثر من 40 إرهابيا خلال الهجوم.

وأفادت مصادرنا أن الهجوم تم باستخدام عربة مفخخة اقتربت من النقطة الأمنية ثم انفجرت، وأعقبته اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.