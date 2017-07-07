الخارجية الكويتية تدين بشدة الحادث الإرهابي في القطيف

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديد للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ماتتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، مشددًا على موقف دولة الكويت الثابث والمناهض للعنف والإرهاب .

ولفت الانتباه إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف البشرية وأمن العالم واستقراره .