 الخارجية الكويتية تدين بشدة الحادث الإرهابي في القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الخارجية الكويتية تدين بشدة الحادث الإرهابي في القطيف

الخارجية الكويتية تدين بشدة الحادث الإرهابي في القطيف
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديد للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف .
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ماتتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، مشددًا على موقف دولة الكويت الثابث والمناهض للعنف والإرهاب .
ولفت الانتباه إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف البشرية وأمن العالم واستقراره .

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