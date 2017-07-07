 الحضري يصل إلى بريدة.. وينضم لتدريبات التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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الحضري يصل إلى بريدة.. وينضم لتدريبات التعاون

الحضري يصل إلى بريدة.. وينضم لتدريبات التعاون
المناطق - الرياض

وصل اليوم الجمعة عصام الحضري ،حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم ،إلى مدينة بريدة حيث يبدأ رحلته الاحترافية الجديدة بصفوف نادي التعاون.
وكان الحضري قد وقع على عقود انضمامه للتعاون الشهر الماضي لمدة موسم واحد دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
وحظي الحارس الدولي باستقبال جماهيري رائع بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، وسينضم للتدريبات غدا السبت، وسيغادر مع بعثة الفريق التي ستتوجه لتركيا للدخول في معسكر إعدادي هناك.

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