 ” الأنيميشن” يحفز العمل من المنزل بمهرجان ” حكايا مسك ” بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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” الأنيميشن” يحفز العمل من المنزل بمهرجان ” حكايا مسك ” بتبوك

” الأنيميشن” يحفز العمل من المنزل بمهرجان ” حكايا مسك ” بتبوك
المناطق - منى الريس
حظي معمل ” الأنيميشن ” الخاص بصناعة أفلام الرسوم والفوتوشوب والموشن جرافيك، بإقبال لافت في مهرجان ” حكايا مسك ” الذي تقيمه “مسك الخيرية” في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك .
واستحوذ المعمل في يومه الأول على الحصة الأكبر من إجمالي زوار بقية الفعاليات المتمثلة في العديد من الأجنحة والمعامل الخاصة والورش التعليمية، والعروض المرئية والمسرحية، إضافة إلى حكايا المرابطين .
وأوضحت المخرجة التلفزيونية سلمى حلواني أن الأنميشن أو ما يسمى بالتحريك، هو فن من فنون العصر وصناعة الأفلام، ومن خلاله يتمكن الممارس لهذا المجال من صناعة المحتوى الرقمي والمرئي الخاص به، واضافت ” ان الأنميشن يعد من الصناعات ذات المستقبل الربحي وخاصة للفتيات اللاتي يتعذر عليهن الخروج إلى سوق العمل، إذ لا يتطلب هذا الفن سوى أجهزة معينة يمكن لمحبيها العمل عليها وكسب المال من خلالها وممارسة هذه الصناعة المحببة إلى قلوب الشباب والفتيات.
وذكرت الحلواني أنها ستقدم ثلاث ورش عمل في هذا الشأن لتعريف الزوار على أحدث البرمجيات في مجال الإنميشن من خلال مواضيع مختلفة وحديثة، مشيرةً إلى أن ورش العمل خصص لها وقتاً مناسباً لشرح عملية الدبلجة ومراحل صنع الأفلام بمشاركة نخبة من المهتمين في هذا المجال، وسيقدم المعمل بشكل مختلف العديد من الورش في مختلف مهارات البرمجة والحوسبة.
وأعرب عدد من المستفيدين من ورش الاينميشن عن سعادتهم بتلقي دورات تدريبية في مثل هذه المجالات النادرة، آملين أن يستفيد الجميع من فعاليات المهرجان بحضوره الأول في منطقة تبوك، وأن ينعكس ذلك على مستوى الحراك الإبداعي في المنطقة والتعرف على تجاربهم في مجال صنع الرسوم المتحركة وتحريكها والدبلجة الصوتية، وفي شتى المجالات الإبداعية.

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