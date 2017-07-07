ضبط المواطن مُطلِق النار بحائل ومُعرقِل السير في مسيرة زواج ….فيديو

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي النجيفان بأنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فقد تم رصد عدد من التجاوزات خلال الأيام الماضية، ومنها إغلاق الطرق بالمسيرات أثناء الزواجات، وكذلك إطلاق النار للاحتفاء، وقد تم ضبط أحد الأشخاص إثر تلك التجاوزات، وجارٍ تطبيق النظام بحقه.

وأضاف “النجيفان”: “تهيب شرطة منطقة حائل بالجميع الالتزام بالأنظمة وعدم تجاوزها؛ لأن ذلك يعرّض من يتجاوزها للعقوبة المترتبة”.

واختتم قائلاً وفقا لموقع سبق: “إغلاق الشوارع بالمسيرات مخالفة ويطبّق عليها السجن وحجز المركبة وغرامة مالية ٢٠ ألف ريال، وإحالة المتجاوز للمحكمة وفق المادة (٦٩/ ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور”.

وقد تمكّنت شرطة حائل من التعرف على مواطن ظهر بمقطع فيديو على مواقع التواصل مُطلقاً النار في مسيرة إحدى الزواجات، ومُعرقلاً السير في الشارع؛ من أجل مرور مسيرة العريس، حيث جرى ضبطه.