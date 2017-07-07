مبادرة “بسمة حياة” تخفف عن الأطفال المصابين بمرض السرطان

أطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مبادرة “بسمة حياة”، لمرضى السرطان من الأطفال وأسرهم، وذلك في إطار إستراتيجيتها، ومن ضمن مبادراتها للعام 2017، وتهدف المبادرة إلى رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته بالإضافة الى برامج ترفيهية مصاحبه.

كما تشمل هذه البرامج تلبية احتياجات المرضى وأسرهم بهدف تهيئة البيئة المناسبة للتفاعل مع الآثار المترتبة على هذا المرض وتثقيف الأسر وسد احتياجاتها.

وتمتد أهداف المبادرة إلى الترفيه عن المرضى المصابين بالسرطان وأسرهم، وتخفيف الآثار المترتبة عليه، بدأت المؤسسة في إيجاد شراكات لها على مستوى المملكة، سواء مؤسسات صحية أم غيرها . وهذا ولقد وضعت المؤسسة الخطوط العريضة لإطلاق هذه المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة والتي تهدف إلى التخفيف عن مصابي السرطان من الأطفال ومساعدة أسرهم.

صرح بذلك المشرف على برنامج “بسمة حياة” الأستاذ صالح الشمراني ، مفيداً بأن طرح مثل هذه المبادرات يأتي في سياق إستراتيجية المؤسسة للخمس سنوات القادمة المشتملة على عدد من المبادرات السنوية التي تهدف إلى دعم التنمية الإنسانية في مختلف مجالاتها.

وقال الشمراني : إن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، وقد أنهت المؤسسة خطط العمل التنفيذية والميزانيات المطلوبة لذلك.