 وكيل محافظة الأحساء ينقل تعازي أمير الشرقية ونائبه لذوي الشهيد التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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وكيل محافظة الأحساء ينقل تعازي أمير الشرقية ونائبه لذوي الشهيد التركي

وكيل محافظة الأحساء ينقل تعازي أمير الشرقية ونائبه لذوي الشهيد التركي
المناطق - الأحساء

نقل وكيل محافظة الاحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي لذوي الشهيد عبدالله بن تركي التركي أحد منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية ، والذي استشهد أمس، بعد تعرضه لمقذوف أثناء أداء عمله من قبل عناصر إرهابية بحي المسورة بمحافظة القطيف، سائلاً سموه الله تعالي أن يسكنه فسيح جناته، وان يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري لأسرة الشهيد التركي بعد أدائه صلاة الجنازة على الشهيد بعد مغرب يوم أمس في جامع عمر بن الخطاب بمدينة العيون بأن الشهيد استشهد وهو يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص مقبلا غير مدبر، وعزاؤنا جميعاً أنه استشهد في ميدان العز والشرف، معتبراً بأن ما حدث من اعتداء إجرامي لا يقره عقل ولا دين، وسيقف أبناء هذا الوطن صفاً واحداً مع قيادتهم الرشيدة في وجه كل من يحاول النيل من أمن واستقرار هذا الوطن الغالي من أيدي الخبث والخيانة.

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