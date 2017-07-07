قرقاش: حل الأزمة القطرية في الرياض وليس في نيويورك أو لندن!

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن حل الأزمة مع قطر يجب أن يتم في الرياض وليس في نيويورك أو لندن.

وأشار قرقاش اليوم في تغريدة نشرها على حسابه في” تويتر”، إلى أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تغطي على دعهما للإرهاب.

إلى ذلك وجه الوزير الإماراتي أمس عبر حسابه “تويتر” انتقادات حادة لسياسات قطر “الطائشة” ولـ”أوهامها” في تحقيق انتصارات إعلامية، واستبدال الجار بالمال، وبأن سياساتها ألحقت الضرر بـ”البحرين والسعودية ودولا عربية عديدة”.