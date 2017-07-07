 خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير الكويت تستنكر حادث القطيف الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير الكويت تستنكر حادث القطيف الإرهابي

خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير الكويت تستنكر حادث القطيف الإرهابي
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها لحادث تعرض دورية الأمن التي نتج عنها استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدفها أثناء قيامها بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف.

كما أعرب سمو أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته في شهيد الحادث، مؤكدًا وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها ومجددًا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد شهيد الحادث الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – برقيتي تعزية من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ، وسائلين الله جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

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