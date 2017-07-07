 السفارة الألمانية في المملكة: وزير الخارجية لم يدلي بأي تصريح لقناة الجزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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السفارة الألمانية في المملكة: وزير الخارجية لم يدلي بأي تصريح لقناة الجزيرة

السفارة الألمانية في المملكة: وزير الخارجية لم يدلي بأي تصريح لقناة الجزيرة
المناطق - الرياض

نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية، صحة مزاعم قناة الجزيرة القطرية، عن تصريحات لوزير الخارجية الألمانية سيغمار غابريل حول موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر، وذكرت السفارة في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة: “وفقاً للمعلومات التي وردتنا حول ما يشاع عن تصريحات وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل حول قطر، نوّد توضيح الآتي:

لم يدل وزير الخارجية الألماني بأي تصريح لقناة الجزيرة.

ونشرت وكالة “رويترز” تصريح لوزير الخارجية الألماني قال فيه ” المسألة الحقيقية قي الوقت الحالي أنه يجب على قطر وقف دعم وتمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وفي تصريح آخر له عن المطالَب التي تقدمت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قال وزير الخارجية الألماني ” لم نجد أي من المطالب المقدمة يمس سيادة دولة قطر”.

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