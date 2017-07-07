 باكستان ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي “جماعة الأحرار” ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المحظورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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باكستان ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي “جماعة الأحرار” ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المحظورة

باكستان ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي “جماعة الأحرار” ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المحظورة
واس - إسلام آباد

رحبت باكستان بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدراج منظمة “جماعة الأحرار” المنشقة عن حركة طالبان باكستان ضمن القائمة الدولية للكيانات الإرهابية المحظورة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا في بيان صحفي اليوم أن هذا القرار من جانب مجلس الأمن الدولي جاء بتوصية قدمتها الحكومة الباكستانية لفرض الحظر على هذه المنظمة الإرهابية التي تبنت مسؤولية معظم التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المدن الباكستانية مؤخراً.

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