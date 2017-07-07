 وزير خارجية بريطانيا يصل المملكة لبحث أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 13 شوّال 1438 هجريا, الموافق 7 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية بريطانيا يصل المملكة لبحث أزمة قطر

وزير خارجية بريطانيا يصل المملكة لبحث أزمة قطر
المناطق - وكالات

وصل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إلى المملكة لبحث أزمة قطر.
وحثَّ وزير الخارجية البريطاني جميع الأطراف إلى الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية بشأن أزمة قطر، والعمل تجاه وقف التصعيد.
وسيبحث جونسون الأزمة مع ممثلين من السعودية وقطر والإمارات والكويت.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان “سيحث وزير الخارجية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي”.
وتابع البيان “سيناقش أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب”.

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